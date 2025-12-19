El Supremo negó recurso presentado por la defensa de Jair Bolsonaro para revertir su condena

El Supremo Tribunal Federal negó este viernes 19 de diciembre, el último recurso presentado por la defensa del expresidente Jair Bolsonaro para revertir la condena a 27 años y tres meses de prisión por liderar una conspiración golpista.

El juez de la Corte, Alexandre de Moraes, relator de la causa del exmandatario, consideró que Bolsonaro no tiene derecho a una revisión y calificó de dilatorio el recurso presentado por su equipo de abogados, denominado “embargo infringente”, una medida excepcional admitida únicamente en casos de decisiones divididas.

Según la jurisprudencia de la Corte brasileña, este tipo de apelaciones solo son válidas cuando existen al menos dos votos por la absolución, condición que no se cumplió en el caso de Bolsonaro, ya que únicamente un juez de los cinco que integran ese brazo del Supremo votó en ese sentido.

Al presentar el recurso, la defensa argumentó que el reglamento interno del Supremo permite la revisión de cualquier fallo dividido y acusó a la Sala Primera de violar las reglas internas del propio Supremo al impedir un recurso que la ley del tribunal dice que es automático cuando no hay unanimidad.

Sin embargo, en su decisión, De Moraes alegó que este tipo de apelación no es admisible en el caso del expresidente, ya que requiere al menos dos votos a favor de la absolución y Bolsonaro solo obtuvo uno.

El líder ultraderechista fue condenado a 27 años y tres meses de prisión después de ser hallado culpable de una conspiración que intentó impedir la toma de posesión del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, quien le derrotó en los comicios de octubre de 2022, cuando aspiraba a la reelección.

A mediados de noviembre, Bolsonaro comenzó a cumplir pena en la misma sala de la Policía Federal en la que ya estaba recluido, tras intentar dañar, con ayuda de un soldador, la tobillera electrónica que portaba por peligro de fuga.

Escuche W Radio en vivo: