Cámara baja brasileña votó ley que podría reducir pena de Bolsonaro de 27 a 2 años de cárcel

La cámara baja de Brasil votará un proyecto de ley que podría reducir la pena del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por golpismo, a poco más de 2 años, informó su autor.

La iniciativa, introducida este mismo martes 9 de diciembre en el orden del día de la Cámara de Diputados, también daría libertad condicional a un centenar de bolsonaristas que se encuentran presos por la asonada del 8 de enero de 2023 contra las sedes de los poderes públicos en Brasilia.

El texto reduce significativamente el tiempo de reclusión para varios delitos, incluido el de golpe de Estado.

De ser aprobado en Diputados este martes y luego en el Senado, “Bolsonaro tendrá una reducción de veintisiete años y tres meses a más o menos dos años y cuatro meses” de cárcel, indicó el parlamentario a cargo del proyecto, Paulinho da Força, en un video enviado a AFP.

El expresidente ultraderechista, de 70 años, fue condenado en septiembre por intento de golpe de Estado contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder los comicios en 2022.

A finales de noviembre comenzó a pagar su pena por orden judicial en dependencias policiales en Brasilia.

La inclusión del proyecto en el orden del día fue celebrada por la oposición de derecha en la cámara baja, que venía promoviendo desde el inicio de la legislatura una amnistía para Bolsonaro.

“Como no logramos construir el ambiente político y los votos necesarios para votar la amnistía, el primer paso para alcanzar nuestro objetivo será la reducción de penas”, dijo en una conferencia de prensa el diputado Sóstenes Cavalcante, líder opositor.

“Para beneficiar a Bolsonaro”

El partido de Lula, de su lado, calificó la iniciativa como “inaceptable”.

“Toda ley tiene que ser general. Estamos haciendo claramente una ley específica para beneficiar a Bolsonaro”, dijo el líder del oficialismo, el diputado Lindbergh Farias.

El proyecto de ley estuvo detenido varios meses en el Congreso, pero revivió pocos días después del lanzamiento de la candidatura a la presidencia del senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente.

El domingo, Flávio anuncio que estaría dispuesto a retirar su postulación a las presidenciales de 2026 a cambio de una amnistía para su padre.

De aprobarse la ley, la decisión final sobre las penas, sin embargo, recaería en el poder judicial, que deberá reformular las sanciones bajo las nuevas condiciones aprobadas por el Congreso.

