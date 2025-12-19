Fiscalía imputó nuevos cargos a taxista que, embriagado, arrolló a 11 personas en el sur de Bogotá

La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de homicidio agravado a José Eduardo Chalá Franco, un taxista que, en estado de embriaguez, habría arrollado con su vehículo a 11 personas el 8 de noviembre, en el barrio Santa Rita, de la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá.

Según la investigación, el exceso de velocidad y el grado tres de alcoholemia, que fue certificado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, hicieron que el conductor perdiera el control del taxi y atropellara a un grupo de personas.

Cabe recordar que Chalá Franco fue capturado en situación de flagrancia y judicializado por los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones personales dolosas, ambas conductas agravadas. En ese momento, aceptó los cargos.

Sin embargo, esta nueva imputación se relaciona con la muerte de una de las víctimas del accidente.

El pasado 11 de noviembre, una menor de 15 años murió debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas.

Por esto, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá hizo una adición a la imputación y sumó el delito de homicidio agravado, el cual no fue aceptado.