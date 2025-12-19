Legalizan las capturas de los exministros Ricardo Bonilla y Luis F. Velasco por saqueo de la UNGRD

El Tribunal Superior de Bogotá legalizó las capturas de los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, procesados por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Los exministros del Gobierno de Gustavo Petro fueron capturados luego de que así lo ordenara la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero, quien decidió imponer una medida de aseguramiento intramural tras considerar que era “urgente, necesaria e idónea”, ante la gravedad de los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación, que durante más de dos años ha investigado el desfalco de la UNGRD.

Bonilla permanece en el búnker de la Fiscalía, mientras que Velasco se encuentra en la cárcel de Vistahermosa, en Cali (Valle del Cauca).

Tras más de 15 horas de haberse efectuado las capturas de los exministros y en cumplimiento de los requisitos que exige la ley, se realizó la audiencia en la que se impartió legalidad a los procedimientos desarrollados.

En la tarde de este viernes, la magistrada Leonor Oviedo, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en aplicación de funciones de control de garantías, ordenó también la expedición de la boleta de encarcelación de los exministros, dirigida a la cárcel La Picota de Bogotá o al establecimiento que designe el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Investigación de la Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación reveló que, en medio de la investigación por el desfalco de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), los exministros del Gobierno de Gustavo Petro se habrían concertado para concretar un “pacto criminal” con el que supuestamente compraron congresistas a cambio de 74 proyectos en regiones por más de 612.000 millones de pesos.

La fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, señaló que entre mayo de 2023 y febrero de 2024 se habría configurado la empresa criminal que afectó no solo a la UNGRD, sino también al Instituto Nacional de Vías (Invías).

“Desde por lo menos mayo de 2023 hasta mediados de febrero de 2024, ustedes, Luis Fernando Velasco Chávez, entonces ministro del Interior, y Ricardo Bonilla González, para la data ministro de Hacienda y Crédito Público, se concertaron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas para cometer delitos contra la administración pública, con el fin de asegurar las mayorías parlamentarias que les permitieran la aprobación de proyectos de ley del Gobierno nacional y la tramitación exitosa de créditos de la Nación”, dijo la fiscal Patiño.

Supuesta compra de congresistas

La fiscal continuó describiendo que, en “desarrollo del pacto criminal, ofrecieron y acordaron ilícitamente con algunos senadores y representantes del Congreso de la República direccionar proyectos, contratos o convenios que se adelantaban en el Instituto Nacional de Vías (Invías) o en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a cambio de su concurrencia y votación en las sesiones de las comisiones del Congreso de la República a las que pertenecían”.

La empresa criminal y el papel que jugaron Olmedo López y Sneyder Pinilla

Según la macroinvestigación de la Fiscalía, “a este acuerdo de voluntades se vinculó Olmedo de Jesús López Martínez (director) y Sneyder Augusto Pinilla Álvarez (subdirector) de la UNGRD, quienes direccionaron proyectos de obra de emergencia a favor de los parlamentarios involucrados, según lo convenido ilícitamente. La empresa criminal tuvo vocación de permanencia y durabilidad, toda vez que se extendió durante el tiempo en que ustedes, Luis Fernando Velasco Chávez y Ricardo Bonilla González, se desempeñaron como ministros de despacho”.

Fiscalía advierte que se entregaron 74 proyectos a congresistas por más de 612 mil millones de pesos

La fiscal Patiño aseguró que, supuestamente, los congresistas fueron comprados con 74 proyectos, no solo de la UNGRD, sino también del Invías, a cambio de apoyar las reformas y los proyectos de endeudamiento del Gobierno nacional.

“Entre mayo de 2023 y febrero de 2024, lapso durante el cual direccionaron, en favor de parlamentarios de la Comisión Primera del Senado, de las comisiones Tercera y Cuarta de la Cámara y del Senado, y de la Comisión Séptima del Senado, 74 proyectos radicados en el Invías por 571.701.473.657 pesos y cinco proyectos en la UNGRD por 40.536.363.430 pesos, para un total de 612.237.837.087 pesos, de los cuales se concretaron siete proyectos”.