Murió el expresidente de Ecuador Rodrigo Borja a los 90 años

Rodrigo Borja, expresidente de Ecuador entre 1988 y 1992, falleció este jueves a los 90 años, un exgobernante que “estará para siempre en la memoria del Ecuador”, señaló el jefe de Estado, Daniel Noboa.

“Hoy este país honra su legado”, señaló Noboa en su cuenta de la red social X.

No han trascendido las causas del fallecimiento de Borja, quien desde hace varios años estaba retirado públicamente de la vida política del país, y se había dedicado, especialmente, a escribir la “Enciclopedia Política”, una obra de consulta que reúne y explica conceptos, teorías y categorías de la ciencia política contemporánea, escrita con un enfoque académico y divulgativo.

Borja, fundador y líder histórico de la Izquierda Democrática, referente de la socialdemocracia ecuatoriana, fue un férreo defensor de la integración latinoamericana y el respeto a la soberanía nacional.

Aunque Borja (quien antes de ser presidente fue diputado) gobernó en un período complejo caracterizado por dificultades económicas y tensiones sociales, su administración se distinguió por el respeto a la democracia, la libertad de expresión y el pluralismo político.

“Con profundo pesar expreso mi sentido pésame por el fallecimiento” de Rodrigo Borja, escribió en X el expresidente Guillermo Lasso (2021-2023), antes de señalar que Borja “fue un hombre integro, demócrata, coherente y estadista que honro el servicio público y la institucionalidad del Ecuador”.

Expresó su esperanza de que el legado y aporte a la historia de Ecuador por parte de Borja “permanezcan en la memoria de las futuras generaciones”.

Reviva la entrevista:

Play/Pause Entrevista - Rodrigo Borja 07:47 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: