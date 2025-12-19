SIC abre investigación contra Caracol TV y RCN por posible restricción en pauta publicitaria

La Superintendencia de Industria y Comercio abrió una investigación contra Caracol Televisión y RCN Televisión porque estarían limitando la competencia de la pauta publicitaria en los acuerdos con anunciantes , agencias de publicidad y centrales de medios.

La decisión se da tras denuncias presentadas por Plural Comunicaciones (Canal Uno) señalando que las estrategias de comercialización de pauta de esos dos canales de televisión habrían generado una limitación en la dinámica de competencia en la comercialización de pauta publicitaria en los canales de televisión abierta nacional.

Las estrategias que, según la SIC, estarían implementando consisten en conceder beneficios sustanciales para los clientes, a cambio de cumplir todas o algunas de las siguientes condiciones, lo que habría tenido un impacto en las dinámicas de competencia de este mercado:

Que el cliente cumpla una inversión mínima por pauta publicitaria en el canal.

por pauta publicitaria en el canal. Que el cliente destine al canal un porcentaje de su presupuesto de publicidad en televisión abierta, equivalente al share de audiencia de ese canal. Por ejemplo, si el share de audiencia del canal en un periodo fue de 45%, el cliente tendrá que invertir en ese canal al menos el 45% de su presupuesto de publicidad en televisión abierta.

equivalente al share de audiencia de ese canal. Por ejemplo, si el share de audiencia del canal en un periodo fue de 45%, el cliente tendrá que invertir en ese canal al menos el 45% de su presupuesto de publicidad en televisión abierta. Que el cliente destine al canal un porcentaje de su presupuesto de publicidad en televisión abierta, superior al share de audiencia del canal (extra share).

superior al share de audiencia del canal (extra share). Que el cliente se comprometa a que todo su presupuesto de publicidad en televisión abierta sea destinado al canal.

En este sentido, la entidad aseguró que si el anunciante o intermediario (agencia de publicidad o central de medios) no cumplía esas exigencias perdería los beneficios que ofrecen Caracol TV y RCN TV. En consecuencia, tendría un incremento sustancial en sus costos de publicidad en televisión abierta nacional”.

Asimismo, afirmó que “las estrategias serían aptas para estabilizar artificialmente las participaciones de Caracol TV y RCN TV en detrimento de la libre concurrencia del tercer operador y de eventuales entrantes. Esto sería así porque ningún anunciante o intermediario (agencia de publicidad y central de medios) estaría dispuesto a diversificar su inversión en publicidad en televisión abierta, debido a que perdería los beneficios ofrecidos por los canales con mayor participación y tendría que asumir un sobrecosto sustancial”.

