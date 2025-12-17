SIC ordena a Éxito y Rappi reforzar medidas para impedir venta virtual de cigarrillos a menores

La Superintendencia de Industria y Comercio les ordenó a once reconocidas empresas que refuercen las medidas para impedir la venta virtual de vapeadores, cigarrillos, productos de tabaco, entre otros, a menores de edad.

Además, anunció investigación contra 10 proveedores como My Vape, Grupo Divervape, Gragon Vape, entre otros, por comercializar productos con empaques particularmente atractivos para los menores de edad, así como implementar mecanismos que promueven o incentivan la compra de estos productos.

La entidad señaló que estas empresas tendrían empaques con información esencial en inglés, no tendrían los precios visibles y no estarían identificando su nombre o razón social.

Esto se da tras las visitas administrativas de esta entidad a 27 de establecimientos de comercio físicos y electrónico.

La orden es a empresas como Dislicores S.A.S., Torres Trillizas S.A.S. (TOTRI), Grupo DIY S.A.S., Bloommart Colombia S.A.S., Compañía Colombiana de Tabaco S.A.S., Vapor Soul S.A.S., C911 Group S.A.S., Almacenes Éxito S.A., Vapor Life Store S.A.S., Mister Hookah S.A.S. y Rappi S.A.S, que deberán:

Sistemas de doble verificación de mayoría de edad al ingresar a la sección de productos y al momento del pago.

Leyendas visibles de ‘Solo para mayores de 18 años’ en todas las publicaciones.

Alertas que informen dentro del comercio electrónico que la entrega solo se realizará a mayores de edad con verificación de documento.

Filtros tecnológicos que bloqueen navegación, registro y compra cuando el usuario declare ser menor de edad.

Diseño de un protocolo de verificación y control del cumplimiento de las medidas para la protección de los niños, niñas y adolescentes en comercio electrónico.

