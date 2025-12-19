“Termino mi intervención y me entrego a las autoridades”: exministro Velasco tras orden de captura

En el marco de la audiencia en la que se ordenó su detención inmediata al considerar que sería un peligro para la sociedad, el exministro Luis Fernando Velasco se defendió.

Durante su intervención en el marco de su defensa material, el ex jefe de la cartera política del gobierno Petro, Velasco defendió que es inocente, y afirmó que lo va a demostrar. Es más, indicó que al terminar la audiencia se va a ir a entregar.

“Mi lugar es este, es dándole la cara a los colombianos, y defendiéndome con elementos probatorios para que la convenzan, si no a usted, a otros jueces, que soy inocente. Termino esta intervención y me presento ante las autoridades“ señaló.

Velasco sentenció que los testigos como Olmedo López han mentido para obtener beneficios incluyéndolo a él en eventos en los que no estuvo y acuerdos criminales de los que no participó. “Van acomodando las circunstancias” señaló Velasco.

De hecho manifestó que está dedicado a su familia y alejado de cualquier actividad política. Así entonces, para Velasco, no representa un peligro para la sociedad estar libre.

No se presenta un solo hecho objetivo que diga cómo puedo afectar máxime cuando se ha venido indagando por más de 18 meses y la misma Fiscalía reconoce que no hemos hecho nada para afectar el proceso” afirmó el exministro.

Según Velasco se ha abstraído de sus relaciones políticas y está dedicado a cuidar a su padre.

