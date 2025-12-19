Theo Maledon, del Real Madrid, anotó el punto un millón de la Euroliga

Theo Maledon y el balón de la Euroliga con el que anotó el punto 1 millón de la competición. FOTO: Aitor Martin/Aitor Martin / Aitor Martin

Theo Maledon, base francés del Real Madrid, se ha convertido en el autor del punto un millón en la historia de la Euroliga en el transcurso del encuentro de la jornada 17 de la presente edición que enfrentó al club ‘blanco’ contra el París Basketball en el Movistar Arena.

Maledon alcanzó esa cifra con un triple a falta de 43 segundos para el final del primer cuarto que sirvió para poner el 22-21 en el marcador e ingresó así en los libros de historia de la Euroliga que abrió, el 16 de octubre de 2000, el croata Dino Radja, por entonces en las filas del Olympiacos griego, con una canasta precisamente contra el conjunto blanco en la capital de España.

En lo que respecta a la lista de jugadores con más puntos en el momento de llegar al millón, está lideraba por el estadounidense Mike James con 5.548, seguido del francés Nando de Colo con 5.004, del griego Vassilis Spanoulis con 4.455, del español Sergio Llull con 4.255 y del montenegrino Nikola Mirotic con 4.241. Por equipos, ninguno ha metido más que el FC Barcelona, seguido del Olympiacos.

Hasta la fecha el encuentro en el que se vio la mayor anotación total en la competición se disputó el 6 de enero de 2024, cuando el Real Madrid y el Anadolu Efes turco acabaron con un resultado 130-126 en un choque disputado también en el Movistar Arena que necesitó de cuatro prórrogas para decidirse.

En el lado opuesto, el partido con menos puntos acumulados enfrentó al propio Anadolu Efes contra el Benetton de Treviso el 10 de marzo de 2005 (52-43).

Observe el punto un millón en la historia de la Euroliga anotado por el Real Madrid:

