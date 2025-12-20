Fundación EV entregará mil regalos a niños vulnerables en Barranquilla

Niño juega con un juguete en Navidad, imagen de referencia - Getty Images

Lisa Morán, voluntaria de la Fundación Ivi, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para compartir los detalles de una emotiva maratón solidaria en Barranquilla: la entrega de mil regalos navideños a niños de sectores vulnerables.

La jornada comenzó hoy, sábado 20 de diciembre, a las 9:00 de la mañana, en el sector de La Cangrejera, en el corregimiento de La Playa, donde se congregarán 300 niños.

Sin embargo, la “ruta de la alegría” no se detiene ahí; Morán explicó que el despliegue llegará también a la Catedral, al barrio Palermo y a Lipaya, trabajando de la mano con aliados como la Fundación Misión Alfarero y la Fundación Enséñame a Pescar.

“Queremos darles esa felicidad, ese momento de juego y algo rico de comer”, afirmó, resaltando que el objetivo de esta iniciativa es brindar un día inolvidable más allá de lo material.

Un punto importante de la operación es formad de operar, pues no tiene intermediarios. Morán destacó que la fundación opera como una familia donde los voluntarios se encargan de todo, desde la logística hasta la recreación, para asegurar que la ayuda llegue directamente a las manos de los pequeños.

“El trabajo es 100% de nosotros, nos apoyamos entre nosotros para transmitir ese amor”, señaló, aclarando que su compromiso con estas comunidades no es exclusivo de la Navidad, sino una labor constante durante todo el año.

La voluntaria también invitó a sumarse a esta causa, ya sea donando juguetes o refrigerios.

