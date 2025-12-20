Inauguran parque solar en Tierralta, Córdoba: evitaría la emisión de 120.000 toneladas de CO₂

Montería

La empresa Urrá inauguró el pasado 19 de diciembre el Parque Solar Urrá 19,9 MW, proyecto basado en la política de “energías limpias” que abarcaría un área de 42 hectáreas en el municipio de Tierralta, Córdoba. Además, contaría con 368 trackers, 37.536 paneles solares, 107 inversores, 4 centros de transformación y una red aérea de media tensión conectada a la subestación Urrá.

De acuerdo con la empresa Urrá, “este proyecto entra a aportar 19.9 MW (megavatios) al Sistema Interconectado Nacional, a través del punto de conexión definido en la Subestación Urrá a nivel de 110 kV (kilovoltios), asegurando la integración segura y confiable al sistema eléctrico colombiano. Con la puesta en funcionamiento de esta otra planta solar, Urrá reafirma que está alineada con los objetivos nacionales de la Transición Energética Justa, con lo cual impulsa el desarrollo sostenible de la región, contribuyendo a la mitigación del cambio climático mediante generación limpia y de bajo impacto”.

Durante el acto de inauguración, el presidente encargado de la compañía, Juan Acevedo Rocha, expresó que “esa eficiencia de este parque con los paneles bifaciales no solo está asociada a una mayor producción de energía, sino que siendo energía limpia tiene una mayor capacidad de producir en un solo espacio. Esta energía fue vendida en una subasta al sistema nacional y estamos próxima a entregarla”.

El evento inaugural contó con la presencia del Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien destacó que “mientras algunos sectores insisten en sembrar miedo hablando de apagones, nosotros respondemos con obras, energía limpia y soberanía energética. La transición energética es una realidad que genera empleo, cuida el ambiente y construye paz en regiones históricamente golpeadas por la violencia”.

De acuerdo con lo establecido, el proyecto habría tenido una inversión cercana a los $70.000 millones y sería el tercero que entregaría la empresa Urrá en el departamento de Córdoba.

“Estimamos que la 19.9 MW recuperará la huella de carbono inicial en los primeros 5 años de operación y contribuirá de manera sostenida a la mitigación del cambio climático, evitando la emisión acumulada de aproximadamente 120.000 toneladas de CO₂ equivalente a completar 25 años de operación”, puntualizó Urrá.

Más de 900 familias se beneficiarían en el Alto Sinú:

El alcalde de Tierralta, Córdoba, Jesús David Contreras, sostuvo que esta obra de daría un beneficio integral a esta jurisdicción del Alto Sinú.

“El proyecto Aquasol y este parque solar están beneficiando a cerca de 900 familias con energía gratis en el municipio. Asimismo, se tiene una proyección de beneficiar a 1.400 familias de Tierralta”, concluyó el mandatario municipal.

Parque solar en Tierralta, Córdoba. Foto: La W/Claudia Hernández. Ampliar

Inauguran parque solar en Tierralta, Córdoba: evitaría la emisión de 120.000 toneladas de CO₂. Foto: Urrá. Ampliar