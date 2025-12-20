Julio Sánchez Cristo DJ: Especial tres canciones de Navidad
La mejor selección musical con la voz de siempre, la voz original de La W.
PRIMERA HORA
- Last Christmas – Wham!
- Last Christmas – Backstreet Boys
- Last Christmas – Ariana Grande
- Last Christmas – Taylor Swift
- Last Christmas – Gwen Stefani
- Last Christmas – Reik
- Last Christmas – Meghan Trainor
- Last Christmas – Jimmy Eat World
- Last Christmas – Kelly Clarkson
- Last Christmas – David Schultz
- Last Christmas – Alanis Morissette
- Last Christmas – Carole King
- Last Christmas – Gloria Estefan, Emily Estefan
SEGUNDA HORA
- White Christmas – Bing Crosby
- White Christmas – Frank Sinatra
- White Christmas – Michael Bublé
- White Christmas – Rod Stewart
- White Christmas – Andy Williams
- White Christmas – The Drifters, Clyde McPhatter
- White Christmas – Il Divo
- White Christmas – Elvis Presley, The Royal Orchestra
- White Christmas – Eric Clapton
- White Christmas – Andrea Bocelli, Sofia Carson
- White Christmas – OneRepublic
- White Christmas – Louis Armstrong
- White Christmas – Cali Y El Dandee
- White Christmas – Ella Fitzgerald
- White Christmas – Katy Perry
TERCERA HORA
- Silent Night – Frank Sinatra
- Silent Night – Mariah Carey
- Silent Night – Michael Bublé
- Silent Night – Rod Stewart
- Silent Night – Andrea Bocelli
- Silent Night – The Temptations
- Silent Night – Aretha Franklin
- Silent Night – André Rieu, Mirusia
- Silent Night – Elvis Presley
- Silent Night – Il Volo
- Silent Night – Justin Bieber
- Silent Night – Gregory Porter
- Silent Night – Joan Baez
- Silent Night – Nat King Cole
