Tendencias

Julio Sánchez Cristo DJ: Especial tres canciones de Navidad

La mejor selección musical con la voz de siempre, la voz original de La W.

PRIMERA HORA

  • Last Christmas – Wham!
  • Last Christmas – Backstreet Boys
  • Last Christmas – Ariana Grande
  • Last Christmas – Taylor Swift
  • Last Christmas – Gwen Stefani
  • Last Christmas – Reik
  • Last Christmas – Meghan Trainor
  • Last Christmas – Jimmy Eat World
  • Last Christmas – Kelly Clarkson
  • Last Christmas – David Schultz
  • Last Christmas – Alanis Morissette
  • Last Christmas – Carole King
  • Last Christmas – Gloria Estefan, Emily Estefan

SEGUNDA HORA

  • White Christmas – Bing Crosby
  • White Christmas – Frank Sinatra
  • White Christmas – Michael Bublé
  • White Christmas – Rod Stewart
  • White Christmas – Andy Williams
  • White Christmas – The Drifters, Clyde McPhatter
  • White Christmas – Il Divo
  • White Christmas – Elvis Presley, The Royal Orchestra
  • White Christmas – Eric Clapton
  • White Christmas – Andrea Bocelli, Sofia Carson
  • White Christmas – OneRepublic
  • White Christmas – Louis Armstrong
  • White Christmas – Cali Y El Dandee
  • White Christmas – Ella Fitzgerald
  • White Christmas – Katy Perry

TERCERA HORA

  • Silent Night – Frank Sinatra
  • Silent Night – Mariah Carey
  • Silent Night – Michael Bublé
  • Silent Night – Rod Stewart
  • Silent Night – Andrea Bocelli
  • Silent Night – The Temptations
  • Silent Night – Aretha Franklin
  • Silent Night – André Rieu, Mirusia
  • Silent Night – Elvis Presley
  • Silent Night – Il Volo
  • Silent Night – Justin Bieber
  • Silent Night – Gregory Porter
  • Silent Night – Joan Baez
  • Silent Night – Nat King Cole

