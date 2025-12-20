La CAF confirmó que Copa África se celebrará cada cuatro años a partir de 2028
El cambio busca armonizar el calendario futbolístico mundial y forma parte de una reestructuración del fútbol africano.
La Copa África de Naciones pasará a celebrarse cada cuatro años tras una edición prevista en 2028, un cambio importante respecto a su actual formato bienal, anunció este sábado 20 de diciembre, Patrice Motsepe, presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF).
Motsepe reveló que este cambio forma parte de una gran reestructuración del fútbol en el continente, “para asegurar que el calendario futbolístico mundial esté en mayor armonía”.
La celebración de la Copa África cada dos años es una fuente vital de ingresos para las asociaciones nacionales africanas, pero Motsepe aseguró que la introducción de una Liga de Naciones Africana, similar a la europea, ayudará a impulsar las finanzas en su lugar.
“Nuestra concentración está ahora en la Copa África actual, pero en 2027 iremos a Tanzania, Kenia y Uganda, y la siguiente Copa África será en 2028”, anunció a los periodistas, en la víspera del partido inaugural de la edición 2025 entre Marruecos y Comoras.
“Tras el Mundial de Clubes de 2029 celebraremos la primera African Nations League... con mayor premio monetario, más recursos y más competición”, detalló.
“Como parte de este cambio, la Copa África se celebrará ahora una vez cada cuatro años”, concluyó.
La Copa África se ha celebrado tradicionalmente cada dos años desde su primera edición en 1957, pero en los últimos 15 años ha atravesado complicaciones para encontrar un hueco adecuado en el calendario global.
