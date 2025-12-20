Un hombre fue asesinado en Pereira en medio de una feria navideña: una persona más resultó herida

En medio de las festividades y las actividades decembrinas que se están llevado a cabo en Pereira, en las últimas horas fue asesinado un hombre con arma de fuego y una mujer más resultó lesionada.

Estos hechos ocurrieron en el sector de La Circunvalar, una de las zonas más concurridas de la ciudad y donde, justo este fin de semana, se está llevando a cabo el “Boulevard de La Circunvalar”, una de las actividades lideradas por la Alcaldía de Pereira en estas fiestas navideñas, donde participan alrededor de seis cuadras con stands del comercio y del sector grastronómico .

Por los vídeos que comenzaron a circular en redes sociales, se logra evidenciar que, por la zona donde ocurrió este hecho violento, cientos de personas se desplazaban y varias de ellas se encontraban sentadas en el mismo stand donde fue asesinado el hombre, del que aún no se conoce su identidad.

Las autoridades se encuentran realizando un barrido por el sector y lugares aledaños para dar con el paradero de los asesinos mientras que, el sitio donde ocurrió el homicidio es acordonado para realizar el levantamiento del cuerpo y la recolección de evidencias.

NOTICIA EN DESARROLLO...