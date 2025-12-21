Marruecos inauguró la Copa Africana con victoria 2-0 ante Comoras

Ayoub El Kaabi, delantero de Marruecos, celebra su gol ante Comoras por la primera jornada de la Copa África 2026. FOTO: Abdel Majid BZIOUAT / AFP via Getty Images

Marruecos, país anfitrión y gran favorito al título, sufrió más de lo previsto, pero cumplió al vencer 2-0 a Comoras en el partido que abrió la Copa Africana de Naciones 2025, este domingo 21 de diciembre en Rabat.

Los pupilos de Walid Regragui, semifinalistas del Mundial de Qatar 2022, se toparon durante casi una hora con el arquero Yannick Pandor, que detuvo incluso un penal al local Soufiane Rahimi en el minuto 11.

La resistencia comorense fue vencida en el minuto 55 por Brahim Díaz, jugador hispano-marroquí del Real Madrid, y su compañero Ayoub El Kaabi dio la tranquilidad al local en el 74 con un acrobático remate a centro de Nayef Aguerd.

Achraf Hakimi, recién recuperado de una lesión de tobillo, fue dejado en el banquillo como se esperaba en este partido inaugural del torneo.

El arquero marroquí, Yassine Bounou ‘Bono’ del Al-Hilal había evitado en el 59 que Rafiki Saïd empatara para Comoras.

Con la misión cumplida a pesar de la falta de contundencia, Marruecos toma, de esta forma, el liderato de un grupo A que completan Mali y Zambia, sus próximos rivales.

Antes del partido, el único de este domingo en el programa de la Copa de África, tuvo lugar la ceremonia de apertura del torneo en el estadio Prince Moulay Abdellah, donde únicamente la lluvia deslució en parte la velada.

En la grada, los hinchas marroquíes pusieron un ambiente eléctrico y entusiasta para dar inicio a una competición en la que Marruecos aspira a lograr su segundo título de campeón continental, después del logrado en el ya lejano 1976.

El lunes continúa el torneo con tres partidos, entre los que destaca la entrada en liza del Egipto de Mohamed Salah, estrella del Liverpool, contra Zimbabue.

Observe el resumen de la victoria de Marruecos ante Comoras por la primera jornada de la Copa Africana 2025:

