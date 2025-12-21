MinIgualdad abre tres puntos de atención en Bogotá

Colombia

El Ministerio de Igualdad y Equidad anunció la apertura de tres puntos de atención ciudadana en los SuperCADE de 20 de Julio, Suba y Bosa. Esta iniciativa, pretende abrir espacios de acompañamiento para gestionar solicitudes y dar a conocer la respuesta institucional de la entidad para las diferentes poblaciones del centro del país.

“Lo que estamos abriendo hoy no son ventanillas de servicio ni oficinas de trámite; son espacios de respuesta institucional para dar a conocer los diferentes programas del Ministerio”, afirmó Juan Carlos Florián Silva, ministro de Igualdad y Equidad.

La apuesta del Gobierno del Cambio del presidente Gustavo Petro es clara, convertir al Estado en una institución presente y efectiva en los territorios. Y estos puntos son una muestra tangible de esa visión. Allí se dará a conocer los programas de la entidad dirigidos a mujeres en todas sus diversidades, personas LGBTIQ+, comunidades étnicas, personas mayores, personas con discapacidad, juventudes, población migrante y retornada y pueblos afrodescendientes, indígenas y Rrom. En otras palabras, se trata de abrir la puerta a quienes históricamente han enfrentado barreras para acceder a la institucionalidad.

“El Gobierno del Cambio nos exige transformar la manera en que el Estado se relaciona con la gente. Estar en estos tres puntos no solo mejora el acceso a la igualdad, sino que demuestra una gestión efectiva del Ministerio y una presencia estatal donde realmente importa”, agregó el ministro, dejando claro que esta no es una acción aislada, sino parte de una estrategia más amplia.

La apertura de estos puntos en Bogotá fortalece la presencia de la entidad en el centro del país, donde también persisten brechas que requieren acompañamiento institucional.

Los nuevos puntos estarán liderados por la Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía, encargada de canalizar necesidades, orientar sobre la respuesta institucional y promover acciones que garanticen el derecho a la igualdad.