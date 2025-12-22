80 años de historia: Grupo Bimbo se consolida como líder mundial de la panificación

Colombia

Grupo Bimbo, la compañía panificadora líder a nivel global, celebra 80 años de trayectoria ininterrumpida, acompañando la vida de millones de familias alrededor del mundo. Desde su fundación en 1945, la empresa ha evolucionado de un sueño por elaborar pan “bueno, nutritivo y sabroso” a un gigante con presencia en los cinco continentes.

Ocho décadas después, Grupo Bimbo opera directamente en 39 naciones de América, Europa, Asia y África, y comercializa más de 100 marcas icónicas. Un legado que es sostenido por el esfuerzo de más de 153.000 colaboradores que llevan productos de calidad a todos los hogares.

El propósito que guía a la compañía es claro: alimentar un mundo mejor. Esta filosofía trasciende la simple producción de alimentos y se enfoca en generar un impacto positivo y duradero en sus colaboradores, las comunidades donde opera y toda su cadena de valor.

La expansión de Grupo Bimbo no solo ha sido geográfica, alcanzando una presencia significativa en 91 países, sino también estratégica, basada en la innovación constante y la mejora continua de sus productos y prácticas.

Innovación en nutrición: liderando el perfil alimenticio

Una de las claves de su evolución ha sido un compromiso firme con la nutrición. Desde 2008, Bimbo implementó una estrategia global para optimizar el perfil nutrimental de su portafolio, enfocándose en la reducción de azúcares añadidos, sodio, grasas saturadas y trans, mientras aumenta la presencia de granos enteros, fibra y proteínas vegetales.

Los resultados de esta estrategia son notables:

Actualmente, el 95 % de sus productos de consumo diario (panes, bollería, bagels, muffins salados) ya ostentan la categoría de nutrición positiva, conforme al estándar internacional Health Star Rating (HSR), con la meta de alcanzar el 100 % para el cierre del año.

El 100 % de estos productos están libres de colorantes artificiales y el 99 % libres de saborizantes artificiales, superando los estándares regulatorios.

Este liderazgo en reformulación ha sido reconocido por la Access to Nutrition Initiative (ATNI), que ha ubicado a Grupo Bimbo entre las empresas de alimentación mejor evaluadas del mundo en materia de nutrición y salud.

Sustentabilidad: pilares para un mundo mejor

El compromiso de la panificadora se articula a través de una estrategia de sustentabilidad, estructurada en tres pilares interconectados:

Para Ti: centrado en mejorar la nutrición y el bienestar de los consumidores.

Para la Vida: dirigido a fortalecer el impacto social en las comunidades.

Para la Naturaleza: promoviendo la protección del medio ambiente con prácticas responsables.

Dentro del pilar Para la Naturaleza, la compañía tiene un compromiso de alto impacto: lograr que el 100 % de sus empaques sean reciclables, biodegradables o compostables, y operar con el uso de energía eléctrica 100 % renovable.

La innovación en Grupo Bimbo se origina en un profundo entendimiento de sus consumidores: sus necesidades, hábitos y aspiraciones. Cada nuevo desarrollo busca un equilibrio entre sabor, funcionalidad y conexión emocional, asegurando que sus productos ofrezcan soluciones relevantes para la vida diaria de las familias.

Con el lema de “alimentar un mundo mejor” como legado y compromiso, Grupo Bimbo celebra 80 años de historia con la mirada puesta en el futuro. La compañía reafirma su convicción de seguir elevando los estándares de la industria de la panificación a nivel global y de contribuir activamente al bienestar de las comunidades en Colombia y el mundo.