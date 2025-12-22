Alcaldía de Buenaventura pide intervención en la vía al puerto ante aumento de accidentes

Buenaventura

La Alcaldía de Buenaventura hizo un llamado urgente a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Invías, el Ministerio de Transporte y a la concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico, ante los constantes accidentes de tránsito que se vienen registrando en la vía que conecta al Distrito con Buga.

Uno de los casos más recientes y trágicos ocurrió el pasado viernes 19 de diciembre, cuando una pareja que se movilizaba en un vehículo particular murió tras ser embestida por una tractomula y quedar atrapada entre dos vehículos de carga.

En el hecho, uno de los hijos de la pareja resultó herido, por lo que fue trasladado a un centro asistencial, mientras que otro menor se salvó al haberse bajado del vehículo minutos antes para realizar sus necesidades fisiológicas.

De acuerdo con la administración distrital, la situación evidencia fallas graves en las condiciones de seguridad vial, especialmente en zonas donde se adelantan obras, en túneles y en tramos con reducción de carriles, deficiente señalización, falta de iluminación y deterioro de la vía.

Por esta razón, la Alcaldía exige intervenciones inmediatas, entre ellas el mejoramiento de la señalización horizontal y vertical, la instalación de iluminación en puntos críticos, la reparación prioritaria de los tramos más deteriorados y un manejo de tránsito más seguro durante la ejecución de obras, con mayor control operativo.