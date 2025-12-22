Corte Constitucional ordena a diputado del Valle borrar publicaciones contra Dilian Francisca Toro

La Corte Constitucional le ordenó al diputado Jonhy Fernando Acosta eliminar, corregir y retractarse de publicaciones realizadas en redes sociales entre 2023 y 2024 contra la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, al considerar que vulneraron su honra y buen nombre.

En la sentencia, que surge tras una tutela interpuesta por la gobernadora, el alto tribunal determinó que la información difundida era falsa e injuriosa y concluyó que los mensajes excedieron los límites del control político, configurándose violencia política digital basada en género contra la mandataria.

Diana Lorena Vanegas, directora del Departamento Jurídico del Valle, señaló:

“Se marca un importante precedente porque antes las mujeres políticas denunciaban este tipo de violencias y no eran escuchadas por la institucionalidad. En el año 2025 y gracias a la ley 2453, hoy las mujeres políticas tienen los canales institucionales para denunciar la violencia sistemática en su contra y hoy a través de este fallo y este precedente nos acogeremos a instaurar las denuncias que haya lugar para proteger el derecho a la doctora Dilian Francisca a participar en condiciones de igualdad en el ámbito político”.

El fallo establece un plazo máximo de 48 horas para que el diputado cumpla la orden, de lo contrario enfrentará sanciones.

