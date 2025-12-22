Disidente cubano José Daniel Ferrer dejó la presidencia de uno de los mayores colectivos opositores

El histórico disidente cubano José Daniel Ferrer confirmó a EFE este lunes 22 de diciembre, que no va a estar presente en la nueva ejecutiva del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), la principal plataforma transversal de la oposición isleña.

Ferrer, que hasta ahora presidía la organización, explicó que recientemente solicitó al CTDC nuevas elecciones y renunció “a todos sus cargos”.

Argumentó que el objetivo era que sus actividades opositoras una vez en el exilio (que definió como “no violentas en un sentido amplio”) no colisionaran con las acciones que lleva a cabo este colectivo, centrado principalmente en propuestas legales.

Enfatizó que, sin embargo, continuará como miembro del CTDC: “Seguimos siendo hermanos y apoyamos las acciones del consejo”, afirmó a EFE el histórico opositor.

Agregó que su actividad opositora está ahora centrada en “movilizar” la “actividad política, social y humanitaria” dentro de la isla, así como en establecer un “censo” de disidentes dentro y fuera de la isla, con el objetivo de tratar de organizar unas primarias de la oposición y conformar un “frente común”.

La CTDC dio a conocer este lunes en un comunicado la nueva composición de su ejecutiva para el período 2026-2028, que asume formalmente el 10 de enero, tras una votación interna celebrada en los días previos.

El opositor Manuel Cuesta Morúa será el nuevo presidente, con cuatro vicepresidentes dentro de Cuba (Osvaldo Navarro, Juan Alberto de la Nuez, Marthadela Tamayo y Félix Navarro —en prisión—) y dos vicepresidentes en el exterior (Elena Larrinaga e Iris Ruiz).

“A seguir trabajando por nuestros objetivos y ambiciones que no son otros que los del respeto a los derechos humanos, el establecimiento del Estado de derecho, la restauración de la soberanía del pueblo y la democratización”, dijo la organización en el comunicado.

El CTDC indicó que entre el 11 y el 15 de diciembre, “en condiciones difíciles”, votó el 63 % de su padrón electoral, compuesto por 46 organizaciones y personas independientes con derecho al voto.

Ferrer, de 54 años, salió en octubre pasado de Cuba hacia el exilio en Estados Unidos tras pasar los años previos en la cárcel por su actividad opositora. Amnistía Internacional lo consideraba preso de conciencia.

Al llegar a Miami, aseguró que trabajaría por la unidad de la oposición cubana dentro y fuera del país, una tarea compleja por las fracturas internas del colectivo, principalmente la fisura que divide a quienes están dentro del país y a los que residen fuera.

Ferrer sigue al frente de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), uno de los principales partidos opositores del país. En Cuba la única formación legal es el Partido Comunista de Cuba (PCC).

Entre los principales proyectos del CTDC se cuenta una propuesta de ley de amnistía y despenalización del disenso, una iniciativa contra la violencia, y las asambleas ciudadanas de diálogo político. También ha buscado la mediación del Vaticano en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.

