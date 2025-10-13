El disidente cubano José Daniel Ferrer partió hacia el exilio en EE.UU.

El histórico disidente José Daniel Ferrer, que estaba preso en el este de Cuba, partió al exilio hacia Estados Unidos con su familia, informó el lunes 13 de octubre, la cancillería cubana.

“La salida, con destino a Estados Unidos, se produce tras una solicitud formal del gobierno de ese país y la aceptación expresa de Ferrer García”, informó la dependencia en un comunicado.

El 4 de octubre Ferrer envió una carta en la que denunció que aceptaba el exilio tras “golpizas, torturas, humillaciones, amenazas y condiciones extremas” en la prisión.

Escuche W Radio en vivo: