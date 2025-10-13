Internacional

El disidente cubano José Daniel Ferrer partió hacia el exilio en EE.UU.

El 4 de octubre Ferrer envió una carta en la que denunció que aceptaba el exilio

Jose Daniel Ferrer. Foto: Pedro Portal/El Nuevo Herald/Tribune News Service via Getty Images

Jose Daniel Ferrer. Foto: Pedro Portal/El Nuevo Herald/Tribune News Service via Getty Images / El Nuevo Herald

El histórico disidente José Daniel Ferrer, que estaba preso en el este de Cuba, partió al exilio hacia Estados Unidos con su familia, informó el lunes 13 de octubre, la cancillería cubana.

“La salida, con destino a Estados Unidos, se produce tras una solicitud formal del gobierno de ese país y la aceptación expresa de Ferrer García”, informó la dependencia en un comunicado.

El 4 de octubre Ferrer envió una carta en la que denunció que aceptaba el exilio tras “golpizas, torturas, humillaciones, amenazas y condiciones extremas” en la prisión.

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad