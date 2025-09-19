Internacional

Asesinaron en Cuba a un capitán de la Policía con un disparo en la cabeza y seis puñaladas

Las autoridades afirmaron que el fallecido viajaba “de completo uniforme” en la moto que tenía asignada por su cargo.

Ataque armado, imagen de referencia - Getty Images

Ataque armado, imagen de referencia - Getty Images / Westend61

Un capitán de la Policía cubana fue encontrado muerto, “con seis heridas de arma blanca y un disparo en la cabeza”, en el municipio Caibarién (centro del país), informó en un comunicado el Ministerio del Interior (Minint).

“En horas de la mañana de este viernes fue encontrado el cuerpo sin vida del Capitán de la Policía Nacional Revolucionaria, Leonel Mesa Rodríguez, de 62 años”, agregó la nota.

El Minint agregó que el fallecido viajaba “de completo uniforme” en la moto que tenía asignada por su cargo, que “fue hallada al lado del cuerpo”.

Asimismo, indicó que fuerzas del Minint en la provincia de Villa Clara se han hecho cargo de la investigación del crimen para “su total esclarecimiento” y profundizar “en informaciones iniciales”.

“Hechos repudiables como este tendrán siempre la respuesta contundente de las leyes revolucionarias y la condena unánime de nuestro pueblo, que no permitirá jamás la impunidad ni el estímulo a la violencia”, afirmó el comunicado.

El Minint también expresó sus “más sentidas condolencias” a familiares y compañeros, y resaltó que el oficial asesinado “con casi 24 años de servicio, estuvo siempre en la primera línea de combate contra el delito” y fue un “fiel defensor del orden interior”.

En Cuba no hay datos públicos y periódicos sobre delincuencia -sobre todo con violencia-, los cuales aparecen en contadas ocasiones en los medios oficiales o en comunicados del Ministerio del Interior.

