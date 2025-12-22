Indira Portocarrero es la nueva directora de la Unidad de Planeación Minero-Energética
La ingeniera industrial Indira Cristina Portocarrero deberá asumir los retos en materia de seguridad energética se posesionó ante el ministro de Minas y Energía.
La Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) ahora tiene una nueva directora: se trata de la ingeniera Indira Portocarrero, quien tomó posesión de su cargo este lunes 22 de diciembre.
Portocarrero reemplazará a Manuel Peña Suárez quien estaba en encargo en la entidad.
Indira Portocarrero se venía desempeñando como jefe territorial de la UPME y como asesora técnica de Planeación y Regulación en el Ministerio de Minas y Energía. Allí, participó en la formulación de políticas públicas, procesos interinstitucionales proyectos estratégicos relacionados con energías renovables, bioenergía, transmisión eléctrica y gestión de la conflictividad social.
Actualmente, es presidenta de la Junta Directiva de Centrales Eléctricas del Cauca S.A. (Cedelca).
Según el Ministerio de Minas y Energía, entre los retos que tendrá que asumir la nueva directora de la UPME está la seguridad energética, la confiabilidad del sistema eléctrico y la transición energética en Colombia.
