Indira Portocarrero es la nueva directora de la Unidad de Planeación Minero-Energética

La Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) ahora tiene una nueva directora: se trata de la ingeniera Indira Portocarrero, quien tomó posesión de su cargo este lunes 22 de diciembre.

Portocarrero reemplazará a Manuel Peña Suárez quien estaba en encargo en la entidad.

Indira Portocarrero se venía desempeñando como jefe territorial de la UPME y como asesora técnica de Planeación y Regulación en el Ministerio de Minas y Energía. Allí, participó en la formulación de políticas públicas, procesos interinstitucionales proyectos estratégicos relacionados con energías renovables, bioenergía, transmisión eléctrica y gestión de la conflictividad social.

Actualmente, es presidenta de la Junta Directiva de Centrales Eléctricas del Cauca S.A. (Cedelca).

Según el Ministerio de Minas y Energía, entre los retos que tendrá que asumir la nueva directora de la UPME está la seguridad energética, la confiabilidad del sistema eléctrico y la transición energética en Colombia.

