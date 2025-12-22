Ministerio Público en el Catatumbo critica actuar de la fuerza pública frente a casos de secuestro

Catatumbo

El Ministerio Público en la región del Catatumbo está llamando la atención por el “poco actuar” del estado colombiano y la fuerza pública, frente a los casos de secuestro.

“Preocupa la inercia de la fuerza pública para contrarrestar, en materia de seguridad, en materia de inteligencia, lo que tienen que hacer para poder generar la libertad de estas personas”, dijo Jorge Bohórquez, personero del municipio de Ocaña.

Aseguró que “parece que los secuestros se han clasificado, se han estratificado en el municipio de Ocaña”.

Resaltó que, en la gran mayoría de casos de secuestros presentados en esta región del país “no vemos que el Gaula de la policía rescate, sino que por el contrario todos los secuestrados son liberados luego de que ya accedan a esas peticiones por parte de los grupos o de las personas que lo tienen secuestradas, a esas peticiones económicas”.

Tras lo anterior, concluyó que “no vemos nosotros el resultado puntual de la fuerza pública frente a ese tema de resultados, como si ocurre en otras partes del país o cuando ocurre secuestros de personas de alta distinción, hijos de cantantes o personas de la política a nivel nacional. Pero cuando se trata de un simple ciudadano al que le están exigiendo una suma de dinero, no vemos que la fuerza pública pueda contrarrestar en materia de inteligencia esta situación”.