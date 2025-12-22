MinJusticia anuncia que fumigación con glifosato iniciaría tras fiestas de Navidad

El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, anunció el inicio, estimado esta misma semana, de los operativos de aspersión terrestre y controlada sobre cultivos ilegales en los que los grupos armados estén obligando a los campesinos a esta siembra irregular.

Esto, luego de que el Consejo Nacional de Estupefacientes aprobara en sesión este mismo 22 de diciembre la metodología para aplicar y sus responsables.

Según lo explicado por el ministro Idárraga, ahora el acta de aprobación junto con la exposición de argumentos y la metodología de aspersión será remitida a la ANLA, para que autorice el uso del herbicida mediante la aspersión terrestre, y tras ese último paso -que incluye la aprobación- comenzar.

Así entonces, según indicó Idárraga, se espera que a más tardar el próximo 26 o 27 de diciembre esté iniciando la aspersión bajo el método aprobado por el gobierno.

¿Cómo funcionará la aspersión terrestre y controlada?

Lo primero que aclaró el gobierno es que esto no se trata del regreso de las viejas avionetas antinarcóticos que expulsaban glifosato desde grandes alturas, método que generó graves denuncias por afectaciones serias a la salud de los campesinos.

El jefe de la cartera de justicia en cambio detalló que la aspersión será estrictamente realizada por drones, y a máximo 1.5 metros de altura de las plantas de hoja de coca. A su vez, se estima estar fumigando un promedio de una hectárea cada treinta minutos -14 minutos de fumigación directa y 12 minutos en cambio de baterías del dispositivo-.

Así entonces, señalaron que el control absoluto sobre el uso del químico, la distancia, y los lugares en los que se empleará, permitirán reducir al máximo los riesgos para la salud; de esta manera también se limitarán los riesgos para la fuerza pública, en vista de que los militares y policías han sido víctimas de asonadas y ataques por parte de comunidades presionadas por los delincuentes.

Según explicó el ministro Idárraga, el primer territorio en el que se implementará la metodología será el Cauca, reiterando que la aspersión controlada será un método prioritario en grandes plantaciones.