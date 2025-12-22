Parlamento venezolano prepara ley para garantizar comercio frente a “piratería” de EE.UU.

AME1794. BOGOTÁ (COLOMBIA), 17/09/2024.- Fotografía de archivo del 30 de abril de 2024 de una sesión en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas (Venezuela). El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, presentó este martes el proyecto de acuerdo con el que instará al Gobierno a "evaluar" la ruptura de las relaciones diplomáticas y comerciales con España, como respuesta a la decisión del Congreso español de reconocer al opositor Edmundo González Urrutia -exiliado en el país europeo- como presidente electo. EFE/ Miguel Gutiérrez / Miguel Gutiérrez ( EFE )

El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó este lunes 22 de diciembre, en primera discusión una ley para garantizar las libertades de navegación y comercio frente al “bloqueo” de EE.UU. contra los buques petroleros sancionados, una norma que también incluye castigos con hasta 20 de años de cárcel para quienes apoyen estos actos considerados como “piratería”

“La ley está estructurada por dos capítulos y 11 artículos, y su objeto principal es garantizar las libertades de navegación y comercio de mercancías protegidas por los tratados internacionales ratificados por Venezuela”, dijo el diputado Giuseppe Alessandrello al presentar la propuesta que fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

Según explicó, la normativa busca “proteger la economía nacional y evitar que se erosione el nivel de vida de la población” en medio de la creciente presión que ejerce Estados Unidos contra el Gobierno venezolano desde que ordenó el despliegue militar en el Caribe el pasado agosto bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

También, busca “proteger la relación comercial y protegernos a nosotros de los actos de depredación que el Gobierno de los Estados Unidos está realizando en nuestro mar”, añadió el legislador, al defender que la norma se sustenta en la Convención de Ginebra sobre la Alta Mar de 1958 y la Carta de las Naciones Unidas.

El contenido no fue presentado en su totalidad, pero el Parlamento prevé oficializar el martes la ley tras su segunda discusión, según anunció el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Alessandrello adelantó igualmente que también se plantea en la propuesta que “toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde, financie o participe en acciones de piratería, bloqueo u otros ilícitos internacionales” contra Venezuela será sancionada “con prisión de 15 a 20 años” y le será impuesta una multa en bolívares equivalentes a entre 100.000 y un millón de veces el tipo de cambio más alto del Banco Central (BCV).

La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un bloqueo contra buques petroleros sancionados que salgan y entren de Venezuela.

El domingo, Washington realizó una operación para interceptar un petrolero en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, según medios estadounidenses, un día después de la incautación de un tanquero con bandera panameña que, de acuerdo con Washington, traficaba “crudo sancionado” dentro de la “flota fantasma” venezolana.

Este es el segundo tanquero que Washington buscaría interceptar este fin de semana bajo las órdenes de Donald Trump y el tercero después de que Estados Unidos intensificara los esfuerzos para cortar el flujo de crudo desde Venezuela como parte del despliegue militar que mantiene desde agosto pasado en el Caribe.

El pasado 10 de diciembre, Estados Unidos incautó el buque sancionado Skipper y confiscó el petróleo venezolano que transportaba.

Venezuela denuncia que Washington busca un “cambio de régimen” y apoderarse de su petróleo y riquezas

