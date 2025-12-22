Solicitan revocar la candidatura al Senado de Jaime Andrés Beltrán por doble militancia

Ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) fue radicada una demanda que pide revocar la candidatura al Senado del exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, a quien ya le habían tumbado la elección a la alcaldía por doble militancia, y que, ahora, se presenta al congreso con el aval de Salvación Nacional.

En ese caso, otra vez, por doble militancia, quieren sacarlo de la contienda al Congreso de 2026. Y es que, aunque se inscribió por el partido Salvación Nacional, en los últimos dos años estuvo vinculado a otra colectividad.

Según el documento, Beltrán estaría inhabilitado para aspirar al Senado, pues fue alcalde de Bucaramanga durante casi dos años con el aval del partido Colombia Justa Libres, colectividad a la que solo renunció el 29 de octubre de 2025.

La acción fue presentada por el senador Fabián Díaz, de la Alianza Verde, quien dejó por fuera de la alcaldía a Beltrán la primera vez. Esto, luego de que el 12 de noviembre de 2024 se declarara nula su elección como alcalde.

Ahora, según Diaz Plata, el exalcalde solo podría inscribirse por un partido distinto para el Congreso si hubiera renunciado a su curul o militancia con al menos un año de antelación al primer día de inscripciones.

Es de recordar que Beltrán se inscribió por Salvación Nacional para el Senado, y se está pidiendo una medida provisional para suspender su inscripción.

