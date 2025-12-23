31 trabajadores del agro fortalecen su liderazgo a través de Diplomado de Habilidades Blandas
Esta jornada académica representa un avance en el fortalecimiento del liderazgo social y la promoción del diálogo y la convivencia laboral en el sector bananero en el Magdalena.
Santa Marta
Con el fin de fortalecer la resolución de conflictos organizacionales, trabajadores de fincas bananeras en el Magdalena participaron en el diplomado habilidades blandas. A partir del análisis de las dinámicas sociales y comunicativas presentes en los entornos laborales, el diplomado se enfocó en el desarrollo de habilidades prácticas en comunicación efectiva, escucha activa, manejo de emociones, negociación, mediación y resolución pacífica de conflictos, aplicadas al contexto real del sector bananero.
Durante seis meses y a lo largo de 24 jornadas académicas, los participantes combinaron espacios teóricos y prácticos orientados al fortalecimiento de sus habilidades blandas y técnicas, así como a la construcción de entornos laborales más armónicos, participativos y productivos.
