Departamento de Justicia dice que archivos Epstein traen afirmaciones “falsas” sobre Trump

Donald Trump recibirá este miércoles la ley que obliga a hacer públicos los archivos de Epstein. Foto: Getty Images.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo el martes que los nuevos archivos del gobierno sobre el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein contienen afirmaciones “falsas y sensacionalistas” contra el presidente Donald Trump.

“Algunos de estos documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump que fueron presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020”, dijo el Departamento de Justicia en X, sin especificar a cuáles acusaciones se refiere.

“Si tuvieran un ápice de credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado como arma contra el presidente Trump”, señaló el departamento que oficia de fiscalía federal.

