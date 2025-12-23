Peláez y De Francisco en La WPeláez y De Francisco en La W

Deportes

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 23 de diciembre de 2025

Hernán Peláez y Martín de Francisco analizaron los fichajes que han hecho los grandes equipos del fútbol colombiano a pocos días de que termine el año. ¿Cuál se reforzará mejor?

Divar Ortiz

En una de las últimas ediciones de Peláez y De Francisco en La W, de este año, Hernán y Martín analizaron el panorama deportivo de cara al 2026 en el fútbol colombiano.

¿Qué equipos prometen dar la sorpresa?, ¿Qué fichajes han llamado la atención?, ¿Cómo se moverá la balanza en este año entrante?

Escuche las opiniones, comentarios y la mejor música en el programa completo a continuación:

