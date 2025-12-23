Fitch Ratings redujo la calificación crediticia de Ecopetrol

Luego de que la agencia calificadora ‘Fitch Ratings’ rebajara la calificación crediticia de Colombia en moneda extranjera de largo plazo a ‘BB’, Ecopetrol anunció, a través de un comunicado de prensa, que su calificación global también registró una reducción.

“Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC) informa que la agencia calificadora de riesgos Fitch Ratings redujo la calificación global de la Compañía, de BB+ a BB con perspectiva estable, en línea con el ajuste realizado a la calificación soberana de Colombia, el pasado 16 de diciembre, que también disminuyó a BB, perspectiva estable, lo cual evidencia el fuerte vínculo Ecopetrol con el soberano”, señaló la compañía.

De acuerdo con lo informado por la primera empresa de Colombia, la agencia Fitch mantuvo el perfil crediticio individual de Ecopetrol dentro del grado de inversión.

“Cabe destacar que la agencia mantiene el perfil crediticio individual (SACP)’ de Ecopetrol en ‘bbb-’ dentro del grado de inversión, destacando la relevancia estratégica de la empresa como principal productor de hidrocarburos del país”.

La agencia de calificación internacional crediticia que evalúa la solvencia, tanto de las empresas como de los gobiernos, aseguró que la rebaja a Colombia obedece a los déficits fiscales que ha mantenido el país, lo que lo llevaría a que el nivel de la deuda continúe en aumento, en proporción con el Producto Interno Bruto PIB.