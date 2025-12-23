Inseguridad en el país reduce participación en desfile de autos clásicos de la Feria de Cali

Cali

La Feria de Cali enciende motores y se prepara para recibir a propios y visitantes con 54 eventos gratuitos, entre ellos los desfiles tradicionales sobre la autopista Suroriental y la novedad de conciertos en la calle 25, que amplían la oferta cultural de esta fiesta emblemática de la ciudad.

Uno de los eventos más representativos es el desfile de autos clásicos y antiguos. Su organizador, Rodrigo Sarasti, advirtió que este año no participarán al menos 60 vehículos de distintas regiones del país, debido al temor de sus propietarios frente a la situación de seguridad nacional y las condiciones para desplazarse por carretera.

“El tema está muy complicado, hay muchos carros que están diciendo que no se arriesgan a salir. Estos carros tienen una especie de lucecita que los identifica y que pueden atentar contra ellos. La gente tiene temor, esto nos está haciendo muchísimo daño”, indicó.

Pese a estas ausencias, el desfile se realizará con cerca de 220 vehículos confirmados, que mantendrán viva una de las tradiciones más queridas de la Feria.

La programación también incluye el Salsódromo, que reunirá a dos mil bailarines el 25 de diciembre dando apertura a una fiesta que se extiende por seis.