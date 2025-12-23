Jefe del Parlamento de Venezuela dijo que Estados Unidos es heredero del pirata Sir Francis Drake

Banderas de Estados Unidos y Venezuela, imagen de referencia - Getty Images / themotioncloud

El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmó este lunes 22 de diciembre, que el Gobierno de Estados Unidos es “digno heredero” de Sir Francis Drake, famoso corsario del siglo XVI, en referencia a las acusaciones sobre piratería que esgrime Caracas tras la incautación por parte de fuerzas de ese país de dos buques cargados con crudo venezolano.

“Cuando les vuelvan a hablar de la cuna de la democracia y la democracia occidental más moderna del mundo y que respeta a las personas, por favor, que no le digan que son los Estados Unidos de América, dignos herederos de Sir Francis Drake”, dijo Rodríguez durante una sesión parlamentaria para discutir una ley en defensa del comercio marítimo.

El diputado afirmó que Drake recibió el título de Sir (caballero) por la reina Isabel I “por el solo hecho de ser pirata en el Caribe”.

“Estamos ahorita en presencia del mismo expediente, la misma práctica”, añadió Rodríguez, quien citó al filósofo británico Bertrand Russell para acusar a EE.UU. de ser “un imperio que se mudó de sitio” por, afirmó, replicar “las mismas prácticas, la misma barbarie”, en referencia al Imperio Británico.

En este sentido, el titular del Parlamento afirmó que “el pueblo de Venezuela” responderá a “todas las agresiones” y, pronosticó, “va a vencer”.

Este lunes, la AN aprobó en primera discusión un proyecto de ley para garantizar el comercio marítimo frente al bloqueo estadounidense contra buques petroleros sancionados, que Caracas califica como “piratería estatal”.

Estados Unidos desarrollaba el domingo una operación para interceptar a un tercer petrolero en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, según medios estadounidenses, un día después de la incautación de un tanquero con bandera panameña que, de acuerdo con Washington, traficaba “crudo sancionado” dentro de la “flota fantasma” venezolana.

Este es el segundo tanquero que Washington buscaría interceptar este fin de semana bajo las órdenes de su mandatario, Donald Trump, y el tercero luego de que Estados Unidos redobló los esfuerzos por cortar el flujo de crudo desde el país suramericano dentro del despliegue que mantiene en el Caribe desde agosto pasado.

El pasado 10 de diciembre, Estados Unidos incautó el buque sancionado Skipper y confiscó el petróleo venezolano que transportaba.

