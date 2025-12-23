Procuraduría pide respuestas urgentes a la ANH sobre millonaria cesión de explotación del Sinú-9

La Procuraduría General de la Nación, por medio de su delegado Marcio Melgosa, le solicitó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) que, en un término máximo de cinco días, entregue un informe detallado en el que explique distintas dudas sobre el negocio de cesión de una parte de la explotación del bloque Sinú-9.

Esto, en el marco de una actuación preventiva solicitará por la ANH. La información fue pedida directamente al director de la Agencia, Orlando Velandia.

En el documento se expusieron preocupaciones en torno al proceso de cesión, que involucra a la compañía Clean Energy, relacionada con NG Energy -de la cual fue CEO el empresario Serafino Iacono-. El Ministerio Público quiere desentrañar de que se trata el negocio y sus detalles que involucran a la multinacional petrolera francesa Maurel & Prom.

Además, deberán informar si Clean Energy con dicho acuerdo mantendría un 30% mínimo de participación en la explotación del bloque, tal como lo ordenaría el tipo de contrato; también deberán allegar cualquier trámite u otorgamiento de cesión desde que el bloque está en manos de Clean Energy.

“En las diferentes solicitudes se exponen presuntas irregularidades asociadas a la titularidad de los intereses económicos, la cadena de cesiones contractuales y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato”, se lee.

Asimismo, la ANH deberá informarle a la Procuraduría las investigaciones judiciales que puedan pesar sobre los interesados en el negocio, así como atender las inquietudes de terceros no autorizantes como la empresa FG Oil & Gas.

Adicionalmente, deberán entregar la trazabilidad de eventuales multas o notificaciones de incumplimiento, dentro de la operación de explotación del bloque.

“Copia de las solicitudes de cesión total o parcial de los intereses, derechos y obligaciones de CleanEnergy Resources SAS sobre el contrato E&P No. 25- AREA SN-9, al igual que toda la documentación correspondiente al proceso de cesión (en caso de existir). Reportar el estatus actual de estas solicitudes a la fecha”, señala el documento.

Escuche W Radio en vivo: