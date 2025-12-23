Una enfermera de 35 años fue secuestrada en zona rural de Ocaña, Norte de Santander

Ocaña

Un nuevo secuestro sacude a la región del Catatumbo. Según información de las autoridades, una enfermera del municipio de Ocaña es la nueva víctima de este flagelo.

La víctima es Andrea Rodríguez Rueda, quien reside en el corregimiento de Aguas Clara. Según información de testigos, hombres armados habrían llegado hasta su vivienda, la obligaron a salir y se la llevaron con rumbo desconocido.

"Nosotros inmediatamente activamos todas las respectivas rutas. La policía a través del GAULA está haciendo todas las investigaciones y esperamos que al finalizar el día ya tengamos más claridades y más información", dijo Hugo Guerrero, secretario de gobierno del municipio de Ocaña.

Agregó que “también ya se encuentra personal de la policía haciendo todas las indagaciones con los familiares. Ya se cuenta con una información previa y esperamos que pronto pueda regresar esta mujer a su hogar”.

Desde el pasado fin de semana hasta la fecha, seis personas han sido secuestradas en la región del Catatumbo. Dos de ellos ya fueron dejados en libertad.