¿Cómo ahorrar energía eléctrica en casa este fin de año? Un experto reveló las mejores prácticas

Colombia

El último mes del año es, para muchos, uno de los periodos más esperados del año, pues las ciudades y los hogares se encienden e iluminan la Navidad. No obstante, en Colombia esto significa un aumento en el gasto de luz en los hogares y en el espacio público.

De esta manera, durante la temporada de fin de año, múltiples colombianos se preguntan cómo ahorrar en la factura sin dejar de decorar sus hogares, ya que cada acción cotidiana cuenta para reducir este nivel de consumo y continuar preservando los recursos con los que se genera la energía eléctrica. Así que acá le traemos algunos consejos brindados por la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), una organización experta en la manetia que promueve el desarrollo sostenible y eficiente del mercado eléctrico colombiano.

Recomendaciones para ahorrar energía eléctrica en su casa

A diario, se utilizan diversos dispositivos y electrodomésticos para optimizar acciones cotidianas; sin embargo, es fundamental hacer un uso consciente de los mismos y evitar un consumo excesivo de energía eléctrica.

Según Acolgen, dejar conectados los computadores de escritorio y portátiles, así no los esté utilizando, puede llegar a representar un consumo anual de 35 a 189 kwh, lo que equivale a dejar de 2 a 3 bombillas encendidas 24 horas todo el año, sí como dejar conectado el microondas, la cafetera o la tostadora puede gastar lo mismo que tener un bombillo encendido hasta 3 meses seguidos.

Por ese motivo, Acolgen reveló 8 claves para ahorrar energía eléctrica en el hogar. A continuación, le dejamos la lista:

Utilice bombillas LED, que usan 75 % menos energía y duran 25 veces más. Pase menos tiempo en la ducha, un baño de solo 4 minutos podría representar un importante ahorro de agua y energía, pues una hora de uso al día de la ducha eléctrica puede generar un gasto mensual de cerca de 100 mil pesos colombianos. Una vez utilice el secador de pelo, la rizadora y/o afeitadora eléctrica, desconéctelos, ya que estos dispositivos siguen consumiendo energía aún estando apagados. Apague las luces cuando no las necesite y desconecte los electrodomésticos si no los está usando. Lave estratégicamente y utilice los electrodomésticos de forma eficiente, solo con cargas completas de platos o ropa para evitar un mal uso. Desconecte el cargador del celular cuando no lo esté utilizando. Revise su aire acondicionado para que funcione de manera eficiente. Lo puede realizar limpiando la ventilación y procurando que no se acumule el polvo. Además, asegúrese de que ningún mueble bloquee la salida ni la rejilla de ventilación. La nevera es unos de los electrodomésticos que más consume energía, lo ideal es mantener la temperatura entre 4° o 5° C en el refrigerador y en el congelador de -15° a -18°C. Asimismo, asegúrese de que el sello de la puerta esté apretado y que no haya espacios ni grietas que dejen escapar el aire frío.

¿Qué puede hacer diferente en la época de fin de año?

De acuerdo con Acolgen, existen algunas acciones que pueden hacer la diferencia en el consumo decembrino de energía eléctrica. Entre ellas, recomiendan desconectar las luces de Navidad antes de ir a dormir, pues no es necesario dejarlas encendidas durante toda la noche.

Asimismo, indican que, si va a salir de casa y se va de vacaciones, es importante que desenchufe los equipos eléctricos que no requieran estar conectados todo el tiempo. Por último, recomiendan usar luces LED en las decoraciones navideñas, pues con este tipo de luces se puede ahorrar hasta un 30% de energía eléctrica en un mes y representar un importante ahorro en su factura.