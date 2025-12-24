¿En Colombia podría haber un apagón? Aumentan las alertas

Colombia

El sector eléctrico colombiano ha sido un caso de éxito. Mientras más de 11 países de la región han sufrido apagones en los últimos dos años, Colombia no registra cortes por falta de energía desde hace más de tres décadas. Esto ha sido posible gracias a la complementariedad entre la hidroelectricidad y la generación térmica, que han garantizado la confiabilidad del sistema.

Después del apagón de los años 90, el país aprendió la lección y se preparó para no repetir la historia: ha invertido más de 140 billones de pesos en nuevos proyectos y plantas de generación, además de las inversiones sociales y ambientales que realizan las empresas del sector.

Sin embargo, de acuerdo con los más recientes balances de energía, reportados por XM (operador del mercado), aunque el país ha avanzado en la diversificación de su matriz eléctrica, la capacidad de generación no ha crecido al mismo ritmo que la demanda, generando un riesgo creciente de desabastecimiento. Acá le contamos todos los detalles.

¿Colombia tiene un riesgo real de un apagón?

Las proyecciones del operador del mercado, XM, indican balances cada vez más estrechos, pues muestran un faltante de energía creciente, que llega a -3,5% en el 2027, año que puede ser crítico para el país si se presenta un periodo de sequía o un fenómeno de El Niño.

En ese sentido, las alarmas ya están encendidas debido a que, si los proyectos de generación y transmisión no entran en operación a tiempo, como no lo han hecho en los últimos cinco años, la seguridad energética del país podría estar en riesgo, lo que evidencia la necesidad de impulsar nuevos proyectos de generación para asegurar la estabilidad del sistema.

Y la situación es sumamente preocupante, pues de acuerdo con XM, el operador del mercado, desde hace varios años se vienen presentando retrasos significativos en la entrada en operación de los proyectos de generación, ya que en 2021 solo ingresó el 7% de la energía esperada, en 2022 el 27%, en 2023 el 17%, en 2024 el 25% y, en lo que va del 2025, solo ha ingresado en operación el 9,3% de lo esperado.

Entre las razones de estos retrasos se encuentran trámites ambientales lentos, conflictos sociales en los territorios, procesos extensos y mal reglamentados de consulta previa, inseguridad en algunas zonas y señales contradictorias de política pública que desincentivan nuevas inversiones, y afectan no solo los precios de la energía, sino también la confianza de los inversionistas en la planificación sectorial.

Esto es lo que le costaría un apagón a Colombia

Según un estudio de Corficolombiana, cada hora de racionamiento le costaría al país 5.200 millones de pesos e implicaría una contracción de la economía de 1,0 punto porcentual del PIB.

Por su parte, un estudio de 2024 del Banco de Bogotá, estima que el costo de una hora al día de racionamiento de energía se ubica entre los 175 y 204 mil millones de pesos. Además, los sectores más afectados serían la manufactura, la minería y el comercio, los cuales representan el 24% del PIB y 30% de los empleos del país, por lo que la seguridad energética del país es fundamental para el desarrollo económico y la generación de empleo.

Asimismo, Fedesarrollo realizó un estudio en el que indica que un racionamiento similar al de los años 90 implicaría una contracción de la economía en 1,5 puntos porcentuales, indicando que se perderían 230 mil empleos, llevaría a la pobreza a 203 mil personas y a la pobreza extrema a 102 m