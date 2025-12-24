María Corina Machado denunció amenazas de “ejecución extrajudicial” a presos políticos en Venezuela

La líder opositora venezolana y nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, alertó este miércoles que en las últimas horas ha recibido información sobre “amenazas directas” y “sistemáticas” de “ejecución extrajudicial” contra presos políticos recluidos en la cárcel de El Rodeo, ubicada en el estado Miranda (norte, cercano a Caracas).

En su cuenta de X, Machado aseguró que estas amenazas son “emitidas por funcionarios de los órganos represivos del régimen y constituyen crímenes de lesa humanidad, violaciones graves al derecho internacional humanitario y un riesgo inminente para la vida de personas que hoy se encuentran en condición de rehenes del Estado”.

“Se trata de intimidaciones directas, reiteradas y dirigidas a personas totalmente indefensas, privadas de libertad y bajo custodia estatal”, manifestó la también exdiputada, quien hizo responsable al Gobierno venezolano de “cualquier daño físico y psicológico que ocurra a partir de estas amenazas”.

En este contexto, la opositora exigió una “acción inmediata” de los organismos internacionales de derechos humanos, “incluidos -dijo- los mecanismos de protección y verificación para prevenir ejecuciones extrajudiciales”.

Además, instó a los “Gobiernos democráticos y aliados”, sin mencionar alguno, a “activar medidas urgentes de presión diplomática, monitoreo internacional y advertencias formales para disuadir al régimen de concretar estas amenazas”.

“Solicitamos protección inmediata para los presos políticos, acceso a observadores independientes y garantías efectivas de vida e integridad personal. Hay vidas en riesgo hoy”, alertó Machado.

Esta semana, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó que, de acuerdo con testimonios de familiares y presos políticos, los custodios de El Rodeo I han amenazado a los detenidos con usarlos como “escudos humanos” en el caso “de una eventual intervención de Estados Unidos en Venezuela”.

“Es importante destacar que el uso sistemático del miedo y la intimidación como mecanismos de control profundiza el riesgo real para la integridad física y mental de las personas privadas de libertad”, puntualizó la ONG.

Estas denuncias se dan en un contexto de creciente tensión por la presencia aeronaval ordenada por Donald Trump en el Caribe y el Pacífico Oriental, donde ha atacado a más de 30 botes supuestamente ligados al narcotráfico, un despliegue que el Gobierno de Nicolás Maduro considera una “amenaza” de invasión y un intento de propiciar un cambio de régimen.

