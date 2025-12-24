MinCiencias aseguró que no ha retirado los recursos a Colfuturo

El Ministerio de Ciencias informó que no existió ninguna decisión orientada a quitarle los recursos a Colfuturo ni a desmontar el programa de crédito beca.

En el comunicado oficial, la entidad señaló que nunca notificó a Colfuturo el fin del apoyo y calificó esas afirmaciones como falsas.

Desde la cartera se explicó que el Gobierno heredó el CONPES 3862, aprobado en administraciones anteriores, el cual obligó a que los recursos públicos para la financiación de maestrías y doctorados fueran entregados directamente a Colfuturo, una entidad privada.

Según el Ministerio, al momento del pronunciamiento Colfuturo contó con cerca de 18 millones de dólares disponibles en fiducias y cuentas fuera del país, correspondientes a saldos girados para la atención de beneficiarios activos.

MinCiencias aclaró que el debate no se centró en eliminar el programa ni en retirar los apoyos, sino en revisar el modelo de administración de los recursos públicos.

En ese sentido, el Gobierno consideró legítimo dejar de priorizar a un único operador privado y mirar cómo crear un esquema de competencia que dé mayor protagonismo a lo público y permita optimizar el uso de los recursos.