Santa Marta vivió el Desfile Navideño “Un deseo de Navidad” con amplia participación ciudadana

El evento, liderado por la administración distrital y la oficina de la gestora social, contó con la participación de 877 personas, entre adultos, jóvenes, niños y niñas, quienes integraron diferentes comitivas conformadas por bandas de paz, pesebres ambulantes, grupos de danzas, artistas y personajes propios de la temporada decembrina.

Durante el recorrido por la avenida Campo Serrano, los asistentes ubicados a ambos lados de la vía pudieron apreciar las presentaciones culturales que hicieron parte del desfile. Al finalizar, en el Parque Bolívar se instaló una tarima donde se ofrecieron actividades infantiles y presentaciones musicales dirigidas al público familiar.

La gestora social del Distrito, Bleydis Pérez Riquet, señaló que la actividad tuvo como propósito brindar espacios de recreación y esparcimiento para la niñez samaria durante la época navideña.

El desarrollo del desfile contó con el acompañamiento de la Policía Metropolitana de Santa Marta y el apoyo de distintas dependencias de la Alcaldía, con el fin de garantizar el orden y la seguridad durante toda la jornada.

Esta actividad correspondió a la segunda versión del Desfile Navideño organizado por la administración distrital como parte de su agenda cultural de fin de año.