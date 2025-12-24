Santa Marta vivió el Desfile Navideño “Un deseo de Navidad” con amplia participación ciudadana
Cientos de familias samarias asistieron al desfile navideño, organizado por la Alcaldía de Santa Marta, que recorrió varias vías del centro de la ciudad y concluyó en el Parque Bolívar, en el marco de las actividades de fin de año.
El evento, liderado por la administración distrital y la oficina de la gestora social, contó con la participación de 877 personas, entre adultos, jóvenes, niños y niñas, quienes integraron diferentes comitivas conformadas por bandas de paz, pesebres ambulantes, grupos de danzas, artistas y personajes propios de la temporada decembrina.
Durante el recorrido por la avenida Campo Serrano, los asistentes ubicados a ambos lados de la vía pudieron apreciar las presentaciones culturales que hicieron parte del desfile. Al finalizar, en el Parque Bolívar se instaló una tarima donde se ofrecieron actividades infantiles y presentaciones musicales dirigidas al público familiar.
La gestora social del Distrito, Bleydis Pérez Riquet, señaló que la actividad tuvo como propósito brindar espacios de recreación y esparcimiento para la niñez samaria durante la época navideña.
El desarrollo del desfile contó con el acompañamiento de la Policía Metropolitana de Santa Marta y el apoyo de distintas dependencias de la Alcaldía, con el fin de garantizar el orden y la seguridad durante toda la jornada.
Esta actividad correspondió a la segunda versión del Desfile Navideño organizado por la administración distrital como parte de su agenda cultural de fin de año.