Sorteo extraordinario de Navidad de la Lotería de Boyacá: fecha, plan de premios y cómo comprar

La Lotería de Boyacá, una de las principales de Colombia, llevará a cabo su tradicional sorteo extraordinario de Navidad para todos sus usuarios este miércoles, 24 de diciembre de 2025.

La Lotería de Boyacá es una de las que más paga en el país, teniendo un premio mayor de $15.000 millones. Asimismo, la Lotería de Medellín entrega su máximo premio de $16.000 millones.

Ambas loterías son las dos, junto al Baloto, que más dinero entregan en su totalidad. Por eso, realizarán el sorteo de Navidad para llevarle alegría en la Noche Buena a sus clientes.

Premios Extraordinarios de la Lotería de Boyacá

Un premio extra Súper Navideño: $2.000 millones

Un premio extra Fortuna: $700 millones

Un premio extra Ilusión: $100 millones

Un premio extra Alegría: $300 millones

Dos premios extra Esperanza: $50 millones

20 premios Optimismo: $20 millones

44 premios Valentía: $10 millones

Además, entregarán dos camionetas Land Cruiser prado TXL (Toyota), una boleta para participar por una casa, tabletas, bicicletas eléctricas, relojes inteligentes y más billetes de lotería.

Más sorpresas en el sorteo extraordinario de la Lotería de Boyacá: Raspa y Gana

Para esta edición se habilitó un modelo de premios muy querido por los colombianos, el ‘Raspa y Gana’, lo que entrega premios de inmediato a los jugadores. Entre esos están relojes inteligentes, parlantes y recambio por billetes.

¿Dónde comprar el billete del sorteo extraordinario de Navidad de la Lotería de Boyacá?

Puede hacerlo de forma física con su lotero de confianza o en puntos de pago como Paga Todo, Efecty, SuperGiros, gana, Sípaga, MercaLoterías y Jer.