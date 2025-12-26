Arturo Vidal se dejó contagiar por la Feria de Cali

Cali

Este 25 de diciembre, Cali vivió el tradicional Salsódromo, el desfile que marca el inicio oficial de la Feria de Cali y que llenó de música, color y baile la autopista suroriental.

A pesar de la lluvia constante, miles de personas salieron a las calles para acompañar el recorrido de más de 2.000 artistas.

Una de las figuras que se dejó ver en el evento fue el futbolista chileno Arturo Vidal, quien asistió en compañía de su esposa caleña, Sonia Isaza.

Ambos disfrutaron del espectáculo desde la carroza del Fondo Nacional de Turismo (Fontur), el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Secretaría de Turismo de Cali, donde bailaron, saludaron al público y compartieron con los asistentes, contagiados por la alegría de la fiesta, incluso bajo la lluvia.

En diálogo con La W, Vidal destacó la energía de la gente y se mostró sorprendido por la manera en que los caleños no dejaron de bailar ni un solo momento, pese al aguacero.

Contó que su esposa lo había invitado en otras ocasiones a conocer la Feria de Cali, pero que esta vez se le dio la oportunidad de vivirla de cerca, experiencia que calificó como maravillosa.

El futbolista aseguró que espera seguir recorriendo otros eventos de la feria en los próximos días y sobre su habilidad para la salsa, reconoció entre risas que todavía está aprendiendo.

En el ambiente ferial también se dejó ver otro exfutbolista colombiano, Fabián Vargas, quien recientemente participó en el partido Capitales Legendarios, realizado el pasado 20 de diciembre como despedida de Mario Alberto Yepes.

Así el Salsódromo volvió a consolidarse como uno de los eventos más emblemáticos de la Feria de Cali.