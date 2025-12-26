Balance histórico en Santa Marta: no se reportaron quemados por pólvora en Navidad

Gobierno del Valle pide a las autoridades de cada municipio acatar el decreto en el que se pide a los alcaldes adoptar medidas para prohibir la producción, comercialización, almacenamiento y manipulación de pólvora.

Santa Marta no registró personas lesionadas por el uso de pólvora durante la celebración de la Nochebuena, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud Distrital.

El alcalde Carlos Pinedo Cuello se refirió al balance y afirmó que “Santa Marta demostró que sí se puede. Que con pedagogía, control y conciencia ciudadana es posible reducir al mínimo los riesgos y proteger la vida. El balance de cero quemados en Navidad no es solo una estadística positiva; es un mensaje poderoso de la comunidad”.

Por su parte, el secretario de Salud Distrital, Jorge Lastra, confirmó que durante el 24 de diciembre no se atendieron casos de personas lesionadas por pólvora y señaló que “es un triunfo de la vida y la conciencia ciudadana, y así debemos seguir”.

Las autoridades recordaron que a comienzos de diciembre se registraron cuatro adultos lesionados por la manipulación de pólvora, situación que motivó el refuerzo de las acciones de control y prevención durante las festividades de fin de año.