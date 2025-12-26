Festivo violento: ocho homicidios durante el 25 de diciembre en Cali

La cifra de homicidios en Cali asciende a 1.045 en lo corrido del 2025. (Foto vía Getty Images)

Cali

El 25 de diciembre, día en el que se dio inicio a la Feria de Cali, la ciudad vivió una jornada violenta con un balance de ocho homicidios ocurridos en distintas zonas y en hechos aislados.

De acuerdo con las autoridades, cuatro de los casos se presentaron en medio de riñas asociadas a hechos de intolerancia que terminaron en agresiones fatales.

Con este balance, la cifra de homicidios en Cali asciende a 1.045 en lo corrido del año, un panorama que se presenta a pesar del robusto esquema de seguridad desplegado por la Policía, con más de 2.000 uniformados distribuidos en toda el área metropolitana.

“Desde la administración hemos insistido y trabajado para recordarle a los caleños que existen todas las rutas de atención, como las casas de justicia, las comisarías de familia y las inspecciones de Policía, con el fin de que los conflictos derivados de la intolerancia, riñas o problemas interpersonales no terminen en hechos de violencia” indicó Jairo García, secretario de Seguridad de Cali.

El funcionario señaló que las autoridades mantendrán un despliegue importante en toda la ciudad, no solo para acompañar la Feria de Cali, sino también los demás eventos que se desarrollan en el territorio, con el objetivo de preservar la tranquilidad.