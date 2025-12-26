Procuraduría formuló pliego de cargos contra exalcalde de Neiva por presunta corrupción en el PAE

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el exalcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón (2020–2023), por las presuntas irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante la vigencia 2021.

En ese sentido, la Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal explicó que, presuntamente, Muñoz Calderón omitió garantizar la prestación continua, oportuna y efectiva del servicio para la entrega de los kits de alimentación que debían ser suministrados a los estudiantes beneficiarios del PAE en Neiva.

También se estableció que “durante el proceso contractual se habrían evidenciado deficiencias en los períodos comprendidos entre el 11 de enero y el 7 de febrero; del 23 de febrero al 10 de marzo; del 30 de marzo al 13 de junio; y, para el segundo semestre académico, del 2 de septiembre al 18 de noviembre de 2021”.

Además, se conoció que por el presunto incumplimiento del PAE se afectó la atención de niños, niñas y adolescentes, al no recibir las raciones correspondientes que esperaban en tiempos de emergencia declarada por el covid-19, con lo que posiblemente Muñoz Calderón quebrantó el principio de eficacia. Por ello, de manera provisional, se calificó la presunta conducta como falta disciplinaria grave, cometida a título de culpa grave.

