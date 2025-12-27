ARN en 2025 impulsó la construcción de paz y la convirtió en una realidad en varios territorios

Colombia

La educación, un pilar destacado

Desde la ARN se posicionó a la educación como un vehículo de transformación social, 10.200 personas elevaron su nivel de escolaridad y, por medio de un convenio con el Icetex, se garantizó el acceso a la educación superior de firmantes de paz y sus familias.

Se fortaleció la sostenibilidad económica de los firmantes de paz

Por otro lado, la agencia, por medio de 6.097 proyectos productivos entre colectivos e individuales, fortaleció la sostenibilidad económica de los firmantes de paz en Colombia.

Se abrió el campo laboral de los firmantes

Así mismo, la ARN también informó que para este 2025 se le dio un impulso relevante al campo laboral de los firmantes de paz en Colombia gracias a los convenios firmados con el Fondo Emprender del Sena y el Banco Agrario.

Las comunidades y diálogo, un puente para conectar

Cabe resaltar que todo esto es posible gracias una apuesta de reconstrucción del tejido social que permitió tender puentes entre comunidades y firmantes de paz en 66 territorios, con la participación de más 9.540 personas.

Vivienda, una forma de cimentar los procesos

Se llegó a una cifra histórica: desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, 18.500 hectáreas adquiridas y 346 viviendas entregadas o en proceso de entrega, sembrando arraigo civil.

La ARN seguirá sumando muchas más razones para continuar construyendo una Colombia en paz.