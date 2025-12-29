Identifican a joven hallado muerto en la vía Pivijay–Fundación

Un joven fue encontrado sin vida a un costado de la vía que comunica a los municipios de Pivijay y Fundación, en hechos que son materia de investigación por parte de la Policía del Magdalena y la Fiscalía General de la Nación.

Inicialmente, el caso fue reportado como el hallazgo de un cuerpo sin identificar en la zona rural de Pivijay. Sin embargo, en las últimas horas, las autoridades confirmaron que la víctima es identificada como Juan David Acosta Parra, cuya muerte ha generado consternación en Pivijay y Fundación.

De acuerdo con la información oficial, el cuerpo fue localizado por transeúntes en el sector conocido como ‘El Ramal’, cerca del corregimiento de Paraíso. Acosta, aunque era natural de Ciénaga, residía desde hacía un tiempo en el municipio de Fundación.

Según la Policía del Magdalena, de manera preliminar se conoció que el joven habría sido trasladado bajo engaños hasta el sitio donde posteriormente fue asesinado. Aunque de forma extraoficial se indicó que el cuerpo presentaba heridas por arma de fuego, los peritos judiciales continúan con el análisis forense para establecer la causa exacta de la muerte y determinar si el lugar del hallazgo corresponde a la escena primaria del crimen.