Inició la prohibición de coches de atracción animal en el centro histórico de Cartagena

Hoy 29 de diciembre entró en vigencia el decreto que prohíbe la circulación de coches de tracción animal en el centro histórico de Cartagena y su cordón amurallado. La medida coincide con la entrada en operación de los carruajes de tracción eléctrica que rodarán a partir de mañana en la capital de Bolívar.

Ante lo anterior, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, denunció amenazas anónimas a funcionarios en medio del proceso de transición.

“En Cartagena no jugamos y nos tomamos en serio toda lucha a la hora de hacer valer los derechos de los animales y escuchar al clamor de la mayoría de cartageneros y visitantes, quienes hace muchos años ruegan por esta transición. Por eso no nos dejaremos amedrentar ni nos van a asustar. Así que ratifico: los coches con caballos no van más. Basta con el atropello a los animales en una ciudad que exige a gritos modernidad, sostenibilidad y conciencia ambiental”, indicó el mandatario.

Por otra parte, aunque la medida ha sido bien recibida por la ciudadanía y defensores de animales, un grupo de cocheros ha mostrado su desacuerdo, por lo que consideran una expropiación de sus implementos de trabajo, sin que haya garantías. Por lo que adelantaron una protesta en el centro histórico.

“Pretenden que nosotros entreguemos los coches y él nos va a entregar las carrozas eléctricas, pero esas carrozas eléctricas no son de propiedad de nosotros, son de propiedad de la alcaldía de Cartagena. Hoy nuestros coches son de nosotros, o sea, nosotros vamos a entregar nuestro patrimonio para quedar administrando son de la Alcaldía de Cartagena. Yo sé para dónde va esto y es que mañana la Alcaldía va a buscar un operador para que la Alcaldía administre estos coches y nos da la patadita”, aseguró Julio Martínez, integrante de la asociación de cocheros.

Por su parte, la alcaldía aseguró que existe toda la disposición al diálogo, generación de garantías y acceso a condiciones laborales dignas.