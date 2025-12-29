Seis capturas por tráfico de estupefacientes en allanamientos en Pueblo Viejo, Magdalena
Los operativos se desarrollaron en la zona urbana del municipio como parte de acciones investigativas contra el microtráfico en el Magdalena.
La Policía Metropolitana de Santa Marta, a través de la Seccional de Investigación Criminal, adelantó diligencias de allanamiento y registro en el municipio de Pueblo Viejo, Magdalena.
Como resultado de estos procedimientos, fueron capturadas en flagrancia seis personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de sustancias estupefacientes. Durante el operativo, las autoridades incautaron una cantidad significativa de alucinógenos, así como elementos utilizados para su dosificación y comercialización.
Según la institución, estos resultados impactan de manera directa las dinámicas del microtráfico y contribuyen al fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana.
“La Policía Metropolitana de Santa Marta reafirma su compromiso con la lucha frontal contra el tráfico de estupefacientes y continuará adelantando acciones investigativas y operativas de manera permanente para garantizar la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos”, señaló el coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.