Seis capturas por tráfico de estupefacientes en allanamientos en Pueblo Viejo, Magdalena

La Policía Metropolitana de Santa Marta, a través de la Seccional de Investigación Criminal, adelantó diligencias de allanamiento y registro en el municipio de Pueblo Viejo, Magdalena.

Como resultado de estos procedimientos, fueron capturadas en flagrancia seis personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de sustancias estupefacientes. Durante el operativo, las autoridades incautaron una cantidad significativa de alucinógenos, así como elementos utilizados para su dosificación y comercialización.

Según la institución, estos resultados impactan de manera directa las dinámicas del microtráfico y contribuyen al fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana.

“La Policía Metropolitana de Santa Marta reafirma su compromiso con la lucha frontal contra el tráfico de estupefacientes y continuará adelantando acciones investigativas y operativas de manera permanente para garantizar la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos”, señaló el coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.