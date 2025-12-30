Alias ‘El Costeño’, procesado por magnicidio de Miguel Uribe, habría ordenado otro crimen

Elder José Arteaga Hernández, alias ‘El Costeño’ o alias ‘Chipi’, presunto articulador del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el occidente de Bogotá, ahora responderá por un nuevo crimen que al parecer ordenó.

La Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Sin embargo, se declaró inocente.

Según los elementos materiales probatorios recopilados en medio de la investigación, alias ‘El Costeño’, “en su condición de cabecilla de un grupo delincuencial dedicado a los homicidios, el microtráfico y otras actividades delictivas, habría ordenado el crimen de un hombre el 15 de junio de 2024, como parte de una disputa con otras organizaciones ilegales por el control de la venta de estupefacientes al menudeo”.

También se estableció que, al parecer, contactó por teléfono a una persona específica y le ofreció 4 millones de pesos para que perpetrara el crimen.

Luego se reunió con el sicario en un billar, donde concretaron los detalles de la ubicación de la víctima y le entregó la fotografía y 2 millones de pesos como anticipo. El restante se pagaría una vez ejecutado el asesinato.

“El día de los hechos, Arteaga Hernández presuntamente ubicó a la víctima en un establecimiento de comercio, citó al atacante muy cerca de ese lugar y le entregó un arma de fuego en un vehículo. Horas después, en la madrugada, el homicidio se perpetró en vía pública del barrio El Muelle, en la localidad de Engativá”, reveló la Fiscalía.

Elder José Arteaga permanece privado de la libertad por el homicidio de Miguel Uribe.